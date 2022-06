Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An đề nghị công an hỗ trợ xác minh nguyên nhân nước bị nhiễm bẩn bất thường

Nước bị nhiễm bẩn bất thường, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An nhờ công an tỉnh xác minh xem có hành vi phá hoại nguồn nước sạch hay không.

Nước nhiễm bẩn bất thường

Trả lời Báo điện tử Xây dựng, ông Hoàng Văn Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An cho biết: Từ trước tới nay, việc khách hàng phản ánh tình trạng nước đục, thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu, là do cặn bẩn trong đường ống lâu ngày bong ra, hoặc do sự cố vỡ đường ống nhưng sữa chữa không đúng quy trình. Biện pháp khắc phục, là thực hiện súc xả đường ống (mỗi lần súc xả, sử dụng ổn định được từ 5 đến 6 tháng).

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2022 đến nay, tình trạng nhiều khách hàng sử dụng nước cùng một hệ thống mạng đường ống cấp 3, nhưng chỉ một số ít khách hàng, nguồn nước sử dụng bị nhiễm bẩn (nước có nhiều cặn lơ lửng, màu đen). Tình trạng này xảy ra ngày càng nhiều và phạm vi rộng. Đặc biệt, biện pháp khắc phục bằng cách súc xả như trước đây không còn hiệu quả (nhiều trường hợp, nước tái nhiễm bẩn chỉ sau 2 ngày súc xả).

Ngay khi phát hiện tình trạng nêu trên, Công ty đã triển khai khoanh vùng nguồn nước (gồm nguồn nước tại các nhà máy xử lý nước và nguồn nước trên mạng đường ống cấp 1) và đưa 02 mẫu nước (01 mẫu lấy tại nhà máy, 01 mẫu lấy tại điểm súc xả) đến QUATEST 2 để phân tích. Kết quả, chất lượng nguồn nước sạch tại các nhà máy xử lý, luôn đảm bảo Quy chuẩn Bộ Y tế; mẫu nước lấy tại điểm súc xả, QUATEST 2 chưa thực hiện xong.

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan kiểm tra đã đến làm việc tại Công ty. Trong đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC Nghệ An) thường xuyên lấy mẫu nước sạch, để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Trong đợt lấy mẫu phân tích ngày 08/6/2022 của CDC Nghệ An, nhân viên Trung tâm thí nghiệm nước của Công ty có tham gia cùng với đoàn của CDC Nghệ An và lấy 6 mẫu nước tại vòi nước của khách hàng, đưa về phân tích (mẫu được lấy cùng lúc với CDC Nghệ An). Kết quả phân tích tại Trung tâm thí nghiệm nước của Công ty, có 3 mẫu đạt 15/15 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn tỉnh Nghệ An, 3 mẫu đạt 14/15 chỉ tiêu.

Nhanh chóng khắc phục sự cố

Ông Hoàng Văn Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An Để cho biết, để sớm giải quyết triệt để tình trạng nêu trên, Công ty đang triển khai đồng thời các giải pháp: “Tiếp tục duy trì sản xuất ở các nhà máy, để đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn tỉnh Nghệ An, trước khi bơm vào mạng đường ống.

Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An nhanh chóng tổ chức khắc phục, đảm bảo nguồn sạch phục vụ người dân.

Khi tiếp nhận thông tin của khách hàng về nguồn nước sử dụng bị nhiễm bẩn, Công ty thực hiện đóng van tổng cấp nước vào khu vực đó, kiểm tra và thay thế các tuyến ống cấp 3 cũ, có khả năng gây ra nước nhiễm bẩn (đặc biệt là các loại ống thép). Trong thời gian đóng van, Công ty sử dụng xe bồn, chuyển nước sạch đến các địa điểm phù hợp và vận động khách hàng đến nhận nước sạch. Đồng thời, tập trung thi công nhiều điểm súc xả, để súc xả toàn bộ mạng đường ống cấp 1 và cấp 2.

Ông Hoàng Văn Hải cũng chia sẻ: “Sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trên mà vẫn không tìm được nguyên nhân nước nhiễm bẩn, thì hành vi phá hoại của kẻ xấu sẽ được báo cáo với cơ quan chức năng để điều tra xử lý”.

Được biết, ngày 14/6/2022, Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An có văn bản báo cáo với Công an tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan, về việc nguồn nước sử dụng của một số khách hàng bị nhiễm bẩn.

Ngày 15/6/2022, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng thành lập tổ công tác và cử cán bộ điều tra đến làm việc tại Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An để điều tra, xác minh hành vi phá hoại nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Vinh.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An (viết tắt là Công ty) hiện đang quản lý và vận hành 11 hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh, với công suất thiết kế 119.000 m3/ngày đêm, trong đó: Hệ thống cấp nước Vinh và vùng phụ cận (gồm Nhà máy Cầu Bạch, Hưng Vĩnh và Hưng Nguyên), có công suất thiết kế 89.000 m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước 10 huyện, có công suất thiết kế 30.000 m3/ngày đêm. Công ty có Trung tâm thí nghiệm nước, đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đáp ứng yêu cầu nội kiểm về chất lượng nước sạch tiêu chuẩn A, theo quy định của Bộ Y tế.

Tác giả: Nam Nhi

Nguồn tin: Báo Xây Dựng