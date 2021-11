Cộng sự thân thiết bị bắt vì tội lừa đảo, Giang Kim Cúc vội "xoá tên"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại dịch vụ Phước Điền (đóng tại Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần) ngày 8/11, theo Người Lao Động. Đối tượng (sinh năm 1983, quê ở Đắk Lắk, trú tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh đối tượng Đặng Văn Chuyền bị bắt.

Thông tin này được một số cư dân mạng đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi vụ án này, mà còn bởi Đặng Văn Chuyền là một cái tên quen thuộc. Những người theo dõi nhóm Mai táng 0 đồng của Giang Kim Cúc và Các Cộng sự - nhóm thiện nguyện rất nổi tiếng trong dịch Covid-19 - phát hiện ra, Giang Kim Cúc từng viết lời tri ân cho một người tên Đặng Văn Chuyền.

Cụ thể, trong thông báo tổng kết tổng thu và giải ngân dự án từ ngày 21/7 đến ngày 30/9, nhóm này đã công khai tên của các cộng sự. Trong đó, Giang Thị Kim Cúc là "người sáng lập" và Đặng Văn Chuyện là "người điều hành".

Nhóm Giang Kim Cúc công khai tên các thành viên, trong đó có tên Đặng Văn Chuyền.

Thông tin này được công bố công khai ngày 29/10, cùng với bài viết dài và video ghi lại những hình ảnh mà các dự án của nhóm đã thực hiện.

Tuy nhiên, điều lạ là, sau khi thông tin người (cũng tên là) Đặng Văn Chuyền - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại dịch vụ Phước Điền - bị bắt vì tội lừa đảo, tên của Đặng Văn Chuyền - người điều hành dự án của Giang Kim Cúc cũng đã "bốc hơi". Bài đăng của nhóm Giang Kim Cúc và các Cộng sự, hiện tại chỉ còn tên người sáng lập.

Thông tin về người tên Đặng Văn Chuyền đã "bốc hơi" khỏi bài viết tri ân.

Điều này khiến dân mạng vô cùng thắc mắc, không biết có uẩn khúc gì mà người điều hành các dự án - cộng sự quan trọng của Giang Kim Cúc lại bị "gạt tên" đúng thời điểm nhạy cảm. Nhiều người cũng tò mò về danh tính, hình ảnh của Đặng Văn Chuyền - cộng sự (từng) thân thiết của Giang Kim Cúc.

Người sáng lập dự án Mai táng 0 đồng không có động thái phản hồi những thắc mắc này. Trang cá nhân có tích xanh của Giang Kim Cúc đang trong trạng thái "ở ẩn", không thể tìm kiếm trên thanh công cụ Facebook.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc