Công bố quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung đoàn Không quân CAND cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân CAND cho Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân CAND và 11 đồng chí thuộc Trung đoàn.

Theo quyết định của Bộ Công an, Trung đoàn Không quân CAND là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và thực hiện các hoạt động bay khác của Trung đoàn theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí thuộc Trung đoàn Không quân CAND.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND và Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc...

Ban chỉ huy Trung đoàn Không quân CAND tuyên thệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo, nhất là trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết vụ việc, tình huống mà các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được, đòi hỏi lực lượng CAND, trước tiên là lực lượng Cảnh sát cơ động phải được trang bị máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu trang bị hiện đại cho lực lượng Cảnh sát cơ động theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước đặt ra.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Không quân CAND.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất về chủ trương và được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, sự chấp thuận của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Không quân CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trung đoàn Không quân CAND khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức; đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết để hoàn thiện Trung đoàn Không quân CAND đi vào hoạt động theo lộ trình.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng lãnh đạo các Bộ ngành và lãnh đạo Trung đoàn Không quân CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trung đoàn Không quân CAND, đồng thời sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung đoàn trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thành thạo các loại phương tiện bay, phương tiện kỹ thuật hàng không để luôn chủ động, sẵn sàng cơ động nhanh, làm chủ mọi tình huống, đã ra quân là thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó./.

