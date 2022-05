Công an xã đánh án ma túy ở địa bàn giáp ranh

Thiếu tá Lê Xuân Thành, Trưởng Công an xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành từng là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vinh (Nghệ An). Năm 2020, trước yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, Thiếu tá Thành được Công an tỉnh Nghệ An điều động về xã Mỹ Thành, giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Với thâm niên công tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, từ khi về địa phương đến nay, Thiếu tá Lê Xuân Thành và CBCS trong đơn vị đã có nhiều giải pháp giữ vững ANTT trên địa bàn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi ma túy.

Tìm hiểu được biết, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành nằm cách trung tâm huyện khoảng 15km về phía tây nam, có Quốc lộ 7A chạy qua, nhiều tuyến đường kết nối thông suốt với các xã lân cận, Mỹ Thành còn là địa phương có địa giới hành chính giáp ranh với 4 xã của huyện Đô Lương (Nghệ An). Lâu nay, Mỹ Thành được xác định là địa bàn khá tạp về tình hình tội phạm như, trộm cắp tài sản, cờ bạc, lô đề và đặc biệt là tội phạm ma túy...

Trưởng Công an xã Mỹ Thành cho biết, tội phạm ma túy ở Mỹ Thành đã có nguồn gốc lâu đời, từ trước những năm 80 của thế kỷ trước. Thời gian qua, Công an xã đã tích cực bám nắm địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an huyện nhiều kế hoạch, giải pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền tác hại, hệ lụy của ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy. Đồng thời, Công an xã cũng làm tốt công tác “dân vận”, tận dụng triệt để nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chăn tội phạm ngay từ cơ sở. Do vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã Mỹ Thành thời gian qua được giữ vững, không có vụ việc phức tạp, không có trọng án xảy ra.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (giữa) bị bắt cùng tang vật ma túy.

Cách đây chưa lâu, khoảng 19h ngày 4/4, nhận tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng vận chuyển ma túy trái phép từ huyện Con Cuông (Nghệ An) về tại địa bàn xã Mỹ Thành, các chiến sĩ Công an xã Mỹ Thành đã phối hợp Công an Đại Thành, Công an xã Liên Thành tổ chức bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1990), trú tại xóm Quảng Đông, xã Mỹ Thành về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 325 viên hồng phiến và 13,72 gam heroin.

Theo Công an xã Mỹ Thành, Nguyễn Văn Thành là đối tượng nghiện lâu năm, hắn không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên giao du với các đối tượng xấu và đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Thành tìm cách mua ma túy từ các đối tượng khác về chia nhỏ, bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời và sử dụng. Hành vi của Thành gây bức xúc dư luận địa phương, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Công an xã Mỹ Thành đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện tổ chức xác minh, bí mật theo dõi đối tượng Nguyễn Văn Thành. Khi biết Thành đang có hành vi vận chuyển lượng ma túy lớn đi tiêu thụ, Công an xã Mỹ Thành đã phối hợp với Công an các xã lân cận bắt giữ Nguyễn Văn Thành cùng tang vật rồi bàn giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hàng năm, để làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn, Công an xã Mỹ Thành đã triển khai có hiệu quả công tác quản lý hộ khẩu tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, tổ chức gọi hỏi các đối tượng nghi nghiện và nghiện để lập hồ sơ quản lý. Đồng thời, tuyên truyền gặp gỡ vận động người nghiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các đơn vị trường học đảm bảo ANTT trường học theo quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT; vận động người dân giao nộp và tổ chức tuần tra thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kích điện....; tiếp nhận, quản lý các đối tượng tù đặc xá, tha tù, tù cho hưởng án treo và đặc biệt là mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm... Tính riêng trong năm 2021, Công an xã Mỹ Thành đã điều tra, làm rõ 34 vụ, 62 đối tượng, trong đó có 11 vụ ma túy, 14 đối tượng... Xử phạt vi phạm hành chính 28 đối tượng với số tiền 45 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã đã làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa 13 đối tượng; gọi hỏi răn đe 33 đối tượng khác...

Thời gian tới, nhận định tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Công an xã Mỹ Thành tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không để phát sinh vụ việc lớn. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy, không để trọng án, tình hình tội phạm phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân