Công an vào cuộc vụ uống nhầm thuốc diệt chuột, em gái tử vong, 2 anh cấp cứu

Chiều 28-2, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ việc một cháu bé tử vong, 2 cháu bị thương phải nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc diệt chuột.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã vào cuộc, kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình chơi bên đường các cháu nhặt được một số ống thuốc do ai đó đánh rơi, tưởng là đồ uống, các cháu đã chia nhau uống" - vị lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho hay.

Cũng theo vị này, hiện chưa xác định được ai là người đánh rơi những ống thuốc diệt chuột trên, tuy nhiên bước đầu cơ quan công an xác định đây là sự việc vô tình, không có ý đồ xấu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào chiều ngày 23-2, trong lúc đang chơi đùa trước cổng nhà thì cháu M.A.D. (SN 2011) và 2 em ruột là M.G.B. (SN 2012), M.T.N. (SN 2017), trú xóm 5, xã Nghi Phong có nhặt được một số ống thuốc diệt chuột. Tưởng đồ uống được, cả 3 em đã lấy uống.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa 3 cháu tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc nặng, cháu M.T.N. đã tử vong, 2 cháu còn lại hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào tháng 11-2021, cũng tại tỉnh Nghệ An, 3 cháu nhỏ ở huyện Yên Thành đã phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm gạo có tẩm thuốc diệt chuột.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động