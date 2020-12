Công an TP.HCM điều tra vụ CSGT bị đánh tới tấp khi thổi phạt người chạy ngược chiều

Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ người dân vây đánh lực lượng CSGT khi bắt xe đi ngược chiều ở khu vực.

Trước đó, tối 1/12, một đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người vây đánh CSGT. Nhóm này còn lôi kéo xô đẩy CSGT trên đường. Nhiều người dân dừng lại theo dõi và quay clip.

Clip CSGT ở Sài Gòn bắt xe ngược chiều bị dân vây đánh?

Xô xát chỉ dừng lại cho tới khi có người giống cảnh sát hình sự can thiệp đưa nhóm này về đồn.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào chiều 1/12 trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. CSGT trong đoạn clip thuộc Trạm CSGT Tân Túc, Phòng P08, Công an TPHCM.

Cụ thể, chiều 1/12, tổ tuần tra Trạm CSGT Tân Túc, Phòng P08, Công an TPHCM làm nhiệm vụ ở đoạn đường Nguyễn Văn Linh. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện 1 xe máy đi ngược chiều nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cùng lúc này, 1 xe máy khác cũng đi ngược chiều tới, dừng xe cách chốt CSGT và người trên chiếc xe này đã có những lời lẽ không hay.

Người phụ nữ giằng co với CSGT. Ảnh cắt từ clip.

CSGT yêu cầu người này đi ra nơi khác để lực lượng làm việc với người vi phạm. Thế nhưng, người này không chịu mà lớn tiếng chửi bới và lấy điện thoại gọi người thân. Sau đó, nhiều người xuất hiện, có cả phụ nữ vây CSGT và có những hành động như trên đoạn clip đăng tải trên mạng.

Công an huyện Bình Chánh cho hay, đã mời những người có liên quan lên làm việc và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Viết Phong

Nguồn tin: Báo Tổ quốc