Công an tỉnh Nghệ An giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong hai ngày 8 và 9/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng nước lũ ở các sông suối dâng cao, ngập lụt tại một số địa bàn dẫn đến tình trạng sạt lở đất, chia cắt giao thông cục bộ, đe doạ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mưa lớn kéo dài khiến một số nhà dân bị sập đổ.

Điển hình, những ngày qua, tại các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Bảo Nam, Tây Sơn, Na Ngoi và thị trấn Mường Xén, thuộc huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa lớn cục bộ với lưu lượng mưa gần 200mm, gây sạt lở trên địa bàn cũng như tuyến Quốc lộ 7A, làm thiệt hại về nhà ở và gây chia cắt giao thông. Đặc biệt, nước từ các khe đổ về tập trung vào suối Huồi Giảng, gây ra hiện tượng lũ ống kéo theo cây cối, gỗ mục, đất đá làm tắc cầu Hòa Sơn và tràn ngập tại khối 1, thị trấn Mường Xén.

Công an huyện Kỳ Sơn giúp người dân di dời ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp đến địa bàn các xã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã, thị trấn đảm bảo quân số trực 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Công an các xã, nhất là các xã có nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão, tích cực tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tuyên truyền nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, di dời đến địa điểm an toàn.

Đến nay, tình hình cơ bản được đảm bảo, tuyến Quốc lộ 7A đã được khắc phục hoàn toàn, người và phương tiện đã di chuyển bình thường. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục chỉ đạo Công an các xã phối hợp với các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn khắc phục một số tuyến đường còn lại và những nhà dân bị sạt lở, sập.

Tại huyện Quỳ Hợp đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng kéo dài, gây nên tình trạng nước lũ ở các sông suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ tại một số điểm, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và con đường đến trường của các em học sinh.

Công an huyện Quỳ Hợp cõng các em học sinh vượt suối đến trường an toàn

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã khẩn trương thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí Lãnh đạo Công an huyện phụ trách trực tiếp có mặt tại địa bàn các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống mưa lũ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở (Công an xã, Dân quân tự vệ, Công an viên, thôn đội trưởng các thôn, xóm, bản...) triển khai phương án phòng chống mưa lũ trên địa bàn phụ trách; tổ chức lập các barie, rào chắn, cắt cử lực lượng ứng trực, canh gác 24/24h tại các điểm cầu tràn và nơi có nguy cơ ngập lụt để chủ động giúp dân và hỗ trợ các em học sinh khi đi học về qua các điểm cầu tràn ngập lụt.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân