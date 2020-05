Công an tỉnh Đồng Nai có thêm 2 phó giám đốc

Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Quang Nhân (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) và đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) làm phó giám đốc công an tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân (trái) và đại tá Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: Q.P.

Đại tá Nhân từng là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Còn đại tá Quang từng làm Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Như vậy, ngoài 2 phó giám đốc nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai còn có 5 phó giám đốc, gồm các đại tá: Bùi Hữu Danh, Nguyễn Văn Kim, Trần Thị Ngọc Thuận, Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu.

