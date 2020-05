Phó giám đốc Công an Quảng Nam được điều động làm Phó giám đốc Công an Đà Nẵng

Sáng 4-5, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao quyết định của Bộ trưởng, điều động Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến nhận và giữ chức Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Văn Dũng nhận quyết định điều động đến giữ chức Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Văn Dũng (SN 1966, quê quán Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từng giữ chức Phó Giám đốc PCCC Công an TP Đà Nẵng. Tháng 8-2018, đại tá Dũng được Bộ Công an điều động đến giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

