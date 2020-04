Công an thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm về vụ TS Bùi Quang Tín chết bất thường

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra làm rõ cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín và không loại trừ đây là một vụ án mạng. Trước đó, phía Công an TPHCM đã thực hiện việc khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín cũng xác nhận thông tin này. Luật sư Quynh nói thêm, đến nay có nhiều luật sư đã vào cuộc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Trước đó, ngày 10/4, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM. Trong đơn bà Bích nêu những điều bất thường trong cái chết của ông Tín. Bên cạnh đó, bà Bích cũng đề nghị Công an và Viện KSND TPHCM có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn cho gia đình bà.

Liên quan vụ việc, tối ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong nghi rơi từ tầng cao chung cư lên cho Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TPHCM để tiếp tục điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại Trường Đại học Ngân Hàng đến ăn trưa ở căn hộ D14.11 tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Chiều tối ngày 5/4, TS Bùi Quang Tín được xác định là đã tử vong vì "rơi từ tầng 14".

Tiến sĩ Bùi Quang Tín được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM vào tháng 4-2019. Sau đó, ông Tín trở về khoa Quản trị kinh doanh làm giảng viên cơ hữu cho đến nay.

Ông Bùi Quang Tín là nhà sáng lập và CEO Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM. Tiến sĩ Bùi Quang Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

