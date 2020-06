Công an Thanh Chương phá chuyên án 520T thu giữ 1kg ma túy đá

Kiểm tra tang vật thu giữ.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Thanh Chương phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Thanh Chương và huyện Anh Sơn có một số đối tượng cấu kết với người Lào tổ chức mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An. Ngày 21/5/2020, Công an Thanh Chương đã xác lập chuyên án mang bí số 520T để đấu tranh.

Đối tượng Trần Đình Luyến tại cơ quan điều tra.

Tang vật vụ án.

Vào lúc 12h30’ ngày 18/6/2020, tại khu vực Xóm Khe Trảy xã Thanh Đức huyện Thanh Chương, Ban chuyên án đã phối hợp với trinh sát bộ đội Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bố trí lực lượng theo dõi, mật phục và vây bắt thành công đối tượng Trần Đình Luyến (Sinh năm 1970, trú tại xóm 8 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), thu giữ 01 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 chiếc xe máy. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Thành Trung

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An