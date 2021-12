Công an Nghệ An đấu tranh quyết liệt với “tín dụng đen”

So với các địa phương khác trên cả nước, do đặc thù địa bàn rộng, dân số đông nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn có những khó khăn, phức tạp.

Các ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” chủ yếu núp bóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính; thậm chí nhiều đường dây còn sử dụng công nghệ cao để tổ chức hoạt động cho vay không thế chấp, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, lãi suất cao.

Công an Nghệ An khám xét một cơ sở cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp.

Cùng với đó, thủ đoạn thu hồi nợ của tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cũng vô cùng manh động, liều lĩnh với nhiều hình thức như đe dọa, uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản hoặc bắt cóc con nợ để buộc người nhà phải mang tiền đến chuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này, thời gian vừa qua, Công an Nghệ An đã đồng loạt ra quân, tổ chức truy quét, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong đấu tranh với tội phạm này. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, quyết liệt vào cuộc và phá thành công nhiều chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây “tín dụng đen” do các đối tượng hình sự cộm cán điều hành.

Điển hình, ngày 11/7/2021, Công an TP Vinh đánh sập đường dây “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi với mức lãi suất 3.000-8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Đường dây này do 4 nhóm điều hành.

Núp bóng các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ, các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An, KonTum, Quảng Bình, Nha Trang, Hà Tĩnh…

Đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ và nơi ở của các nhóm nói trên tại Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bắt giữ 50 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ hơn 5 tỷ đồng, gần 1.000 hợp đồng cho vay cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các nhóm này đã cho vay khoảng 500 tỉ đồng, thu lợi bất chính ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Công an Nghệ An cũng đã bóc gỡ nhiều đường dây “tín dụng đen” do các đối tượng hình sự cộm cán điều hành. Đơn cử, Công an TP Vinh triệt xóa ổ nhóm đối tượng hình sự hoạt động “tín dụng đen”, làm rõ số tiền cho vay trên 2,5 tỉ đồng; Công an huyện Nghĩa Đàn phá chuyên án, bắt 3 đối tượng, làm rõ số tiền cho vay 11,5 tỉ đồng; Công an TP Vinh phá chuyên án, bắt đối tượng cho vay số tiền 5 tỉ đồng; Công an huyện Quỳ Châu bắt “bà trùm” cho vay hơn 10 tỉ đồng với lãi suất 252%/năm…

50 đối tượng trong 4 đường dây cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng bị bắt giữ.

Nhờ quyết liệt và đồng loạt đấu tranh với tội phạm này trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh, Công an Nghệ An đã cơ bản dẹp bỏ được vấn nạn đòi nợ thuê, siết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn có biểu hiện co cụm, không còn lộng hành như trước.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cùng với ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm khác, Công an Nghệ An tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, kết hợp đấu tranh chuyên án với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đồng thời giới thiệu những chính sách tài chính, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, tổ hợp tài chính hợp pháp để người dân được biết và tiếp cận một cách tốt nhất, tránh sa vào bẫy tài chính của các tổ chức “tín dụng đen”./.

Tác giả: Thiện Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân