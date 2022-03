Công an Nghệ An bắt tàu chở 1 triệu lít xăng dầu lậu

Sáng 25/4, trả lời VTC News, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá vụ buôn lậu xăng dầu lớn, thu giữ khoảng 1 triệu lít xăng dầu.

"Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ", Thiếu tướng Tùng cho biết thêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu Xuân Sơn 05

Trước đó, ngày 23/3, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các lực lượng đã kiểm tra, bắt giữ tàu hàng Xuân Sơn 05 của Công ty Xuân Sơn neo đậu tại cảng biển Cửa Lò. Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở 1 triệu lít xăng dầu không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an đang bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xung quanh tàu Xuân Sơn 05

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ tàu và toàn bộ số xăng dầu trên tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Công ty TNHH Xuân Sơn có trụ sở tại phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News