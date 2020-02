Công an mời hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lên làm việc vụ Tuấn 'khỉ' gọi điện

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác nhận đã nhận được giấy mời của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương mời lên làm việc vào 14h chiều nay.

Trước đó, ông Hải trình báo với cơ quan công an có người xưng là Tuấn “khỉ” - đối tượng nổ súng làm 5 người chết ở Củ Chi gọi điện thoại cho ông nhờ dẫn ra đầu thú, đề nghị được gặp vợ con lần cuối.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định người gọi cho hiệp sĩ Hải không phải là đối tượng Tuấn, đồng thời truy xét người có hành vi mạo danh này.

Nói về việc công an gửi giấy mời đề nghị lên làm việc, ông Hải cho biết mới nhận giấy mời do lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương ký, đề nghị 14h chiều nay (ngày 4/2) đến trụ sở của đơn vị để “làm việc”.

Theo ông Hải, hiện vẫn chưa rõ nội dung làm việc là gì, nhưng theo suy đoán là liên quan đến việc người mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho ông, đồng thời việc ông đăng tải hình ảnh, video quá trình trao đổi với người mạo danh này lên mạng xã hội.

Hiệp sĩ Hải khẳng định, chiều ngày 1/2, ông nhận được cuộc gọi từ số 0814736xxx xưng là Tuấn “khỉ” đề nghị dẫn ra cơ quan công an để đầu thú và muốn gặp vợ con lần cuối. Ngay sau đó, ông đã báo cho cơ quan Công an tỉnh Bình Dương và được một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho phép tiếp tục nghe điện thoại của đối tượng.

“Người tự xưng Tuấn “khỉ” yêu cầu tôi phát trực tiếp hình ảnh của đội hiệp sĩ lên mạng xã hội để làm tin, sau đó tôi cùng 6 anh em trong đội vừa di chuyển từ Bình Dương qua Củ Chi vừa phát hình ảnh trực tiếp theo yêu cầu. Không có chuyện tôi đăng lên mạng để câu like, câu view như một số người gán ghép” - ông Hải cho hay.

Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng mọi động thái trong lúc trao đổi qua lại với người mạo danh đều được công an cho phép và giám sát. Ông cũng khá bất ngờ khi Công an tỉnh gửi giấy mời về vụ việc này, tuy nhiên ông cũng không quá lo lắng vì trước đó đã trình báo tất cả cho cơ quan công an.

Giấy mời của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương

Sáng cùng ngày, PV VietNamNet đã liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhưng lãnh đạo đơn vị này từ chối trả lời. PV tiếp tục liên hệ qua điện thoại với một Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - người được cho rằng đã cho phép hiệp sĩ Hải trao đổi với đối tượng mạo danh nhưng vị này tắt máy.

