Công an huyện Đô Lương bắt giữ 20 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép

Trong thời gian qua, công an huyện Đô Lương đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 20 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Đạt 120% chỉ tiêu công an tỉnh giao, thu giữ 236,68 kg pháo. Trong đó tiến hành khởi tố 9 vụ, 9 bị can. Xử lý hành chính 9 vụ, 11 đối tượng, phạt tiền 75 triệu đồng. Vạn động 3 vụ, 3 trường hợp giao nộp pháo với 21,3kg.

Công an Đô Lương bắt được một vụ mua bán pháo tại xã Bài Sơn.

Các đối tượng mua bán, tàng trữ pháo đều có nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, để mua bán pháo. Đồng thời dụ dỗ các em học sinh tham gia mua bán pháo.

Trong thời gian tới, công an huyện Đô Lương sẽ tăng cường tuần tra, quyết liệt truy quét, xử lý các tội phạm về pháo, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán.