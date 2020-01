Công an đang điều tra nhóm “xã hội đen” xông vào nhà đánh 2 vợ chồng ở TP Vinh nhập viện

Trong tỉnh

Trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, Thiếu tá Lê Văn Sơn, Trưởng công an phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết: “Đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của ông Trịnh Minh Tấn (SN 1959, trú tại P. Trường Thi) về việc bị một nhóm người vào nhà hành hung vợ chồng ông. Sau khi lập hồ sơ, thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật Công an phường đã chuyển nội dung sự việc lên Công an TP Vinh theo đúng thẩm quyền”.