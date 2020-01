Quỳ Hợp: Hai chị em ruột rủ nhau tàng trữ pháo bán dịp Tết Canh Tý

Ngày 11/1, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp cho biết vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Cao Văn Thông (SN 1980) đang có hành vi “buôn bán hàng cấm” tàng trữ 1 gói polyetylen chức các quả pháo hình cầu nhiều màu sắc, trên mỗi quả có đoạn dây màu xanh và 1 hộp hình lập phương được bọc ngoài bằng giấy nhiều màu sắc có in chữ nước ngoài. Khai thác tại nơi ở, Thông khai nhận số pháo trên vừa lấy từ nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Điệp (trú cùng xóm) đưa về để sử dụng. Trên đường về nhà thì bị Công an huyện phát hiện, bắt quả tang.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Từ tài liệu thu thập được và lời khai của Thông, Cơ quan điều tra công an huyện Quỳ Hợp thi hành lệnh khám xét đối với chỗ ở của Cao Thị Hoa (1974) tại bản Pạn thì phát hiện thu giữ tại gian bếp nhiều vật chứng gồm 1 bao tải bên trong có chứa 2 hộp hình lập phương được bọc ngoài bằng giấy nhiều màu sắc có in chữ nước ngoài. Và 1 thùng giấy bên trong chứa 4 gói polyetylen chức các quả pháo hình cầu nhiều màu sắc, trên mỗi quả có đoạn dây màu xanh và 7 hộp hình lập phương được bọc ngoài bằng giấy nhiều màu sắc có in chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng 2 chị em Hoa và Thông cùng tàng trữ 16 kg pháo các loại. Mở rộng điều tra, công an Quỳ Hợp còn thu giữ tại nhà riêng của Thông 100 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Tang vật thu giữ của 2 chị em Hoa và Thông là 16 kg pháo và 100 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng Hoa vàThông là để giảm giá khi mua pháo, đối tượng Thông rủ chị gái cùng mua 16 kg pháo các loại của một người lạ mặt trên địa bàn và chia nhỏ cất giấu ở nhà mẹ đẻ ở Bản Pạn để tiêu thụ và sử dựng vào dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An