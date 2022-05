Công an các xã trên địa bàn huyện Con Cuông “lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính”

Trong việc thực hiện các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện về xây dựng nhân rộng mô hình cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Mô hình cải cách hành chính công an cấp xã trên địa bàn huyện Con Cuông được thực hiện năm 2021. Ban đầu xây dựng mô hình bộ phận một cửa tại công an xã Môn Sơn và Châu Khê làm mô hình điểm, kiểu mẫu để nhân rộng và hoàn thành mô hình được 12/13 xã đạt tiêu chuẩn của Công an tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các xã

Với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và ứng dụng phần mềm của công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, mô hình cải cách hành chính của công an các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, các thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn công khai minh bạch như làm thẻ CCCD, sổ hộ khẩu, đăng ký xe mô tô xe gắn máy, xe đạp điện, giảm bớt một số thủ tục rườm rà, thời gian và tiết kiệm chi phí hơn cho người dân trong đi lại. Công an các xã luôn tận tụy, niềm nở hướng dẫn chu đáo cho nhân dân dễ hiểu khi đến giải quyết các thủ tục. Đây cũng là mô hình để đánh giá chất lượng cán bộ trên cơ sở trình độ chuyên môn, các kỹ năng, kinh nghiệm công tác và phẩm chất chính trị đạo đức của người chiến sỹ công an nhân dân. Mô hình cải cách hành chính công an cấp xã hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử đơn giản hóa các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công an huyện Con Cuông cũng đã biểu dương 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình cải cách hành chính công an cấp xã

Biểu dương 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt xóa điểm bán lẻ về Ma túy trên địa bàn là công an xã Châu Khê và Lạng Khê.

Tại hội nghị đã tổ chức trao kỉ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ công an tặng cho lãnh đạo chính quyền các địa phương

Tại hội nghị đã tổ chức trao kỉ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ công an tặng cho các cá nhân, Công an huyện Con Cuông cũng đã biểu dương 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình cải cách hành chính công an cấp xã gồm: Đội tổng hợp Công an huyện Con Cuông, Công an các xã: Môn Sơn, Thạch Ngàn, Lục Dạ, Chi Khê, biểu dương 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt xóa điểm bán lẻ về Ma túy trên địa bàn là công an xã Châu Khê và Lạng Khê.

Tác giả: Tường Vy

Nguồn tin: concuong.nghean.gov.vn