Công an Bình Dương vào cuộc vụ nữ giám đốc bị tố bán dự án ‘ma’

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc bị một công ty bất động sản lừa bán dự án “ma”, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Người dân căng băng rôn yêu cầu công ty SP Land trả lại tiền

Theo đó, hơn 40 người mua đất tại dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát) của công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc SP Land (trụ sở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) cùng nhau tố cáo công ty này có dấu hiệu lừa đảo khi bán dự án không đủ hồ sơ pháp lý.

Cùng với đó, những người dân còn tố cáo bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) là Tổng giám đốc công ty SP Land.

Trước đó, hôm 31/7, hơn 40 người dân đã kéo đến trụ sở của công ty SP Land căng băng rôn, phát loa yêu cầu bà Thanh và công ty trả lại tiền bán đất theo hợp đồng mua bán đất nền của hai dự án nói trên.

Được biết, cuối năm 2018, thông qua giới thiệu của công ty, nhiều người dân đã mua đất nằm trong dự án KDC An Điền 1,2 do công ty SP Land làm chủ đầu tư với giá từ 460 – 500 triệu đồng/nền.

Sau khi thỏa thuận, các bên ký hợp đồng mua bán đất và SP Land cam kết sẽ bàn giao đất sau 9 – 12 tháng.

Tuy nhiên, đến thời hạn trên, những người mua đất không được giao đất với nhiều lí do khác nhau. Khi đến tận nơi tìm hiểu thì mới “tá hỏa” khu vực trên chỉ là những bãi cỏ um tùm, không có dấu hiệu làm dự án.

Sau nhiều lần khiếu nại, công ty hứa hẹn và lập biên bản thanh lý hợp đồng. Bà Thanh cam kết sẽ hoàn tiền cho khách hàng chậm nhất vào ngày 31/7/2020.

Thư tay do người dân tố cáo cung cấp.

Song đến thời điểm này phía công ty SP Land vẫn chưa hoàn tiền lại cho khách hàng đã mua đất như đã cam kết. Sự việc khiến người dân bức xúc, tập trung đến trụ sở công ty căng băng rôn đồi lại tiền, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, dự án KDC An Điền 1 và 2 của Công ty SP Land trước đây có xin chủ trương, tuy nhiên cả hai dự án này chưa được cơ quan chức năng cấp phép, do đó chưa đủ điều kiện để bán.

Tác giả: Xuân An

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net