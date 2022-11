Công an Bình Dương đang xử lí đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trong đường dây trên đã thực hiện trót lọt 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới xác định được 7 vụ với 7 trẻ sơ sinh. Trong đó, 6 bé đang được các gia đình nuôi dưỡng, 1 bé đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc.

Một em bé được phát hiện trong đường dây mua bán trẻ em.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là môi giới, kết nối những người không muốn nuôi con với người hiếm muộn để mua bán kiếm lời. Chúng mua mỗi bé giá từ 20 đến 30 triệu đồng rồi bán lại với giá từ 40 đến 50 triệu đồng.

Đối tượng mua bán sẵn sàng làm giấy tờ giả như giấy chứng sinh, các giấy tờ khác cho người mua để hợp thức hóa hành vi mua bán.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi'' và "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức", khởi tố một số bị can để tiếp tục điều tra làm rõ./

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: vov.vn