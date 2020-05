Công an Anh Sơn bắt giữ 8 đối tượng thanh thiếu niên đua xe, lạng lách đêm khuya

Trong tỉnh

Công an huyện Anh Sơn vừa bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng đêm khuya, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.