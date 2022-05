Con trai để lộ đề thi, hiệu trưởng bị kiểm điểm hạ bậc thi đua

Giáo dục

Ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (TP Thuận An, Bình Dương) bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua do con trai để lộ đề thi cuối kỳ. Ông Huy cho biết, đã tổ chức thi lại và nhận trách nhiệm về sự cố do con gây ra.