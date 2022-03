Con trai báo "vỡ nợ 1 tỷ", phản ứng của người cha nghèo khiến ai cũng nghẹn lòng

Một đoạn clip ngắn nhận được hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok quay lại phản ứng của ông bố khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Trong clip, ông cụ đang ngồi trước hiên nhà, một người con tiến lại gần và báo với ông cụ: "Thằng Cường bị vỡ nợ rồi".

Nét mặt cụ ông thoáng có chút bất ngờ, ngạc nhiên và hỏi lại: "Bao nhiêu?". Cô con gái bảo rằng em trai vay nợ quỹ tín dụng đen ở Hải Dương, giờ con số phải trả lên đến 1 tỷ.

Người cha phản ứng khi nghe tin con báo vỡ nợ 1 tỷ (Ảnh cắt từ clip)

Gương mặt người cha hiện lên đầy sự lo lắng xen chút thất vọng. Cô con gái tiếp lời, nói rằng em trai sẽ lên đón bố mẹ về ở cùng, xin ý kiến bán mảnh đất của để lấy tiền trả nợ.

Thương con, người cha dẫu buồn lòng nhưng vẫn dứt khoát trả lời trong một nốt nhạc: "Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ". Rồi ông quả quyết sẽ cắm sổ lương của mình, bằng mọi giá để cứu con.

Nghe tin con vỡ nợ 1 tỷ, phản ứng của người cha nghèo khiến tất cả xúc động

Chẳng một câu oán trách, mắng mỏ con, cách người cha già phản ứng nhẹ nhàng, nghĩ cách để làm mọi giá cứu con khiến bất cứ ai xem cũng phải cảm động. Cô con gái đã đăng tải đoạn clip kèm dòng giải thích rằng, lời thông báo trên chỉ là một tình huống để test thử phản ứng của bố mà thôi.

Cô hạnh phúc bởi có người bố tâm lý, dẫu con dại cái mang, người làm bố làm mẹ tuy đau lòng nhưng vẫn lo cho con đến nơi đến chốn, quyết không để con nghĩ quẩn điều gì.

Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc sức khỏe người cha tuyệt vời, tuy nhiên cũng có ý kiến chỉ trích cô con gái không nên "thử lòng" cụ ông như vậy. Lời đùa dai có thể khiến cụ ông tưởng thật, lên cơn đau tim, tăng xông, ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Tiền bố mẹ làm ra lúc nào cũng xót, nhưng vì con cái thì bao nhiêu cũng cố gắng chạy vạy để lo. Nhà là nơi để về, là nơi để tha thứ! Ai còn bố mẹ xin đừng làm bố mẹ buồn lòng.

- Dù nghèo nhưng vì con bố quyết trong vòng 1 phút. Không ai thương con bằng cha mẹ. Chúc ông thật nhiều sức khỏe.

- Con cái ăn chơi nhưng cha mẹ là người gánh chịu. Clip xúc động nhưng bạn nữ không nên lấy bố ra câu view như vậy, nhỡ ông tưởng thật lại lên cơn đau tim thì sao?

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc