Con trai 16 tuổi giết cha vì bị hành hạ

Sáng nay 11/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự B.X.K (16 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Đát ly hôn với vợ rồi nuôi con trai ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên ông Đát hay đánh đập con.

B.X.K tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Vietnamnet)

Tối 8/3, sau khi đi nhậu về, ông Đát đánh đập con trai thì bị chống cự lại. Trong lúc giằng co, tủ lạnh trong nhà bị đổ khiến đá lạnh rơi ra ngoài. K. nhặt nhiều cục đá lạnh to bằng lòng bàn tay ném liên tiếp vào đầu cha khiến ông này bất tỉnh.

Thấy cha bị thương, K. gọi người thân đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên đến tối ngày 9/3, nạn nhân đã tử vong. Công an xác định nạn nhân tử vong do vỡ xương sọ, bị tác động ngoại lực.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus