Cơn hấp hối của người đàn ông bị vợ đuổi đi, con tự sát

Vợ đuổi đi, con tự sát

Trên đường tìm về số 285 đội 8, thôn Tân Dân 2, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội), chúng tôi nhận được nhiều cái thở dài, xót xa cho số phận người đàn ông bất hạnh đang sống tại đó. 65 tuổi, ông Phạm Văn Tập nằm bất động, đôi mắt vô hồn như người thực vật, hàng ngày vật lộn với căn bệnh tai biến mạch máu não trong căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp.

Ông Phạm Văn Tập thoi thóp trên chiếc giường rách nát

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông làm ăn, sinh sống tại Mộc Châu (Sơn La) suốt 30 năm. Hai người con trai lần lượt ra đời, căn nhà cũng từng rộn rã tiếng cười nói của trẻ thơ. Bất ngờ, con trai thứ hai của ông Tập đột nhiên treo cổ tự tử khi mới 13 tuổi. Nỗi đau mất con khiến ông rơi vào trầm cảm một thời gian dài, để rồi năm 2012, ông bị kết luận mắc bệnh tâm thần.

Đúng vào thời điểm bệnh tật, cần bàn tay chăm sóc của vợ thì chính người bạn đời đó lại đuổi ông đi khỏi căn nhà của mình. Rời Sơn La trong tình trạng không bình thường, ông lang thang khắp bến xe Yên Nghĩa, sống vạ vật suốt 3 năm ròng.

Đến năm 2015, khi thành phố Hà Nội có chính sách đưa một số người lang thang, cơ nhỡ vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Hà Nội, ông Tập chợt nhớ mang máng mình còn một người chị tên là Phạm Thị Tề (năm nay đã 71 tuổi, ở làng Chuông, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mà trước kia vợ chồng ông thỉnh thoảng còn liên lạc. Các cán bộ thuộc Trung tâm bảo trợ đã liên hệ về bộ phận thương binh xã hội của xã Phương Trung (huyện Thanh Oai, Hà Nội) giúp ông.

Chẳng thể ngờ nổi, cuộc gặp mặt người chị ruột sau 30 năm xa cách lại ở vào một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Bởi lúc này, ông Tập đã mắc bệnh tâm thần. Sau nhiều năm xa cách, người chị gái thương em mang số phận long đong, đã cùng với những người trong họ đưa ông đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Ba Thá (huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Thế nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện. Đến năm 2017, ông được bác sĩ cho về nhà để gia đình trông nom.

Cơn tai biến

Không chỉ mình ông Tập mà ngay cả con trai lớn của ông cũng bỏ nhà đi lang thang, đến nay vẫn chưa rõ tin tức. Nhà cửa trên Sơn La cũng đã bán, chẳng còn ai biết vợ con ông ở đâu. Ngày 8/8/2020 vừa qua, ông lên cơn đột quỵ do tai biến mạch máu não. Trong căn nhà cũ nát do cha mẹ để lại, ông nằm bất động, người co quắp. Họ hàng có cắt cử người trông nom nhưng không thể thường xuyên túc trực.

Hoàn cảnh đáng thương của bác Phạm Văn Tập đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, ông Tập không thể đi bệnh viện. Ngay cả chị ruột ông, bà Tề cũng đang bị suy thận giai đoạn cuối. Mọi người chỉ giúp đỡ được một phần vì chẳng ai đủ dư giả để cưu mang một ông lão bệnh tật đang hấp hối. Thỉnh thoảng, ông Nguyễn Đình Lai (75 tuổi), anh rể ông Tập qua nhà để ý một lúc.

"Em tôi cả đời khổ sở, ai cũng thương. Nhưng giờ chúng tôi cũng nghèo cũng khó, vợ tôi còn đang bệnh chưa chữa được. Chẳng biết tới đây em tôi có qua nổi không", ông Lai chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Đình Lai, số nhà 285 đội 8, thôn Tân Dân 2, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0364658471

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net