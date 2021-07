Có thực sự cần đi bộ 10.000 bước mỗi ngày?

Đồng hồ thông minh hay các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân thường có các nhắc nhở chúng ta nên đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, từ đó, nhiều người cho rằng điều này dựa trên cơ sở khoa học.

Thực tế, việc này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được duy trì thông qua lịch sử hơn là các nghiên cứu.

Tiến sĩ I-Min Lee – Giáo sư dịch tễ học tới từ Đại học Havard (Boston, Mỹ) cho biết, việc đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở nên phổ biến tại Nhật Bản vào những năm 1960 trước khi lan ra toàn thế giới.

Không nhất thiết phải đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để sống lâu hơn. Ảnh: Japan times.

Theo đó, một hãng sản xuất đồng hồ với kì vọng tận dụng được sự quan tâm của người dân tới việc thể dục thể thao sau khi Thế vận hội Olympic Tokyo 1964 diễn ra đã cho ra đời một sản phẩm đột phá. Thiết bị này có khả năng đếm bước chân, được đặt tên theo các kí tự tiếng Nhật liên tưởng tới hình ảnh một người đàn ông đang đi bộ, và đếm được 10,000 bước mỗi ngày. Kể từ đây, thiết bị này tạo ra mục tiêu đi bộ trong nhiều thập kỉ, đến mức nó in sâu vào trong tiềm thức của mỗi còn người.

Tuy vậy, các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng, con người không cần phải đi bộ 10.000 bước mỗi ngày (tương đương 5 dặm hoặc 8km) để cải thiện và nâng cao sức khỏe. Vào năm 2019, TIến sĩ Lee và các đồng nghiệp nhận thấy, phụ nữ ở độ tuổi 70 đi được ít nhất 4.400 bước mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong khoảng 40% so với phụ nữ đi 2.700 bước hoặc ít hơn mỗi ngày. Nguy cơ tử vong sớm tiếp tục giảm ở những phụ nữ đi bộ hơn 5.000 bước mỗi ngày, nhưng lợi ích vẫn duy trì ở mức khoảng 7.500 bước mỗi ngày. Nói cách khác, những phụ nữ lớn tuổi hoàn thành ít hơn một nửa con số 10.000 bước vẫn sống thọ hơn bình thường.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái được thực hiện trên 5.000 người cả nam lẫn nữ thuộc các sắc tộc khác nhau cũng cho thấy, 10.000 bước mỗi ngày không phải là yêu cầu để gia tăng sức khỏe và tuổi thọ. Những người đi bộ khoảng 4.000 bước mỗi ngày có nguy cơ qua đời sớm do bệnh tim hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác chỉ bằng một nửa so với những người đi bộ ít hơn con số này.

Riêng mốc 10.000 bước mỗi ngày không có cải thiện nào so với 7.500 hay 8.000 bước cả. Ngoài ra, rất ít người trong chúng ta đạt được mục tiêu 10.000 bước/ngày. Theo ước tính gần đây, hầu hết người trưởng thành ở Mỹ, Canada và các quốc gia phương Tây khác đi trung bình ít hơn 5.000 bước mỗi ngày. Tuy vậy, việc đi bộ thêm 1 hay 2.000 bước so với thói quen vận động hàng ngày là một mục tiêu hợp lý mà ai cũng có thể làm được. Các hướng dẫn chính thức về hoạt động thể chất do Mỹ khuyên chúng ta nên tập thể dục ít nhất 150 phút một tuần hoặc 30 phút mỗi ngày. Nếu được chuyển thành số bước, thời gian đó tương đương với 16.000 bước đi bộ mỗi tuần, hoặc khoảng 2.000 đến 3.000 bước mỗi ngày.

Tiến sĩ Lee chia sẻ, công việc và sinh hoạt hàng ngày khiến mỗi người trung bình di chuyển khoảng 5.000 bước mỗi ngày, nếu tập luyện thêm từ 2.000 tới 3.000 bước nữa sẽ giúp chúng ta đạt được mốc 7.000 tới 8.000 bước một ngày, một con số lý tưởng.

Tác giả: VIỆT DŨNG

Nguồn tin: Báo Lao Động