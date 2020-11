Có một dự án "chìm" trong sai phạm (Bài 1): “Đất vàng vẽ voi thành đuôi chuột"

“Sai phạm thì phải xử lý, không có vùng cấm” Những sai phạm diễn ra tại Dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược-thiết bị y tế và nhà ở” là nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Ít nhất có 6 loại hình vi phạm pháp luật xảy ra tại đây. Các phòng chức năng của Công an Nghệ An đã tiếp cận phần lớn những sai phạm. Chúng tôi đang chờ kết luận của Thanh tra tỉnh để củng cố vững chắc hồ sơ. Sai phạm thì phải xử lý, không có vùng cấm. (Thiếu tướng VÕ TRỌNG HẢI, Giám đốc Công an Nghệ An)