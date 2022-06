Cô gái trẻ mất mạng vì phạm phải một sai lầm khi sử dụng máy giặt

Cách đây không lâu, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Brazil gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là cô Viviane Rodrigues, 20 tuổi, người Brazil.

Theo thông tin được đăng tải, vào ngày xảy ra vụ việc, cô Viviane đang tắm thì muốn kiểm tra đồ trong máy giặt. Lúc đó, toàn thân cô ướt át trong khi chiếc máy giặt lại chưa được ngắt điện, chưa hoàn thành toàn hoàn chu trình giặt. Vì thế ngay khi Viviane đưa tay vào lấy đồ, cô đã bị điện giật.

Do cả người đều ướt, sàn nhà tắm cũng ướt nên điện dẫn rất nhanh, cô Viviane đã bị điện giật mạnh và ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc, chồng của cô gái trẻ cố gắng ngắt điện và đưa vợ tới bệnh viện. Đáng tiếc, khi đến nơi, bác sĩ xác nhận, cô đã qua đời, bỏ lại đứa con trai mới được 9 tháng tuổi. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của Viviane được chôn cất tại Gameleira do Di vào ngày 16/6.

Dù đau lòng nhưng chồng Viviane quyết định chia sẻ câu chuyện trên với truyền thông. Anh hy vọng mọi người hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, sử dụng máy giặt nói riêng và các thiết bị điện nói chung đúng cách để không bao giờ gặp phải bi kịch giống như gia đình mình.

Theo các chuyên gia, để tránh những sự cố liên quan đến máy giặt, mọi người cần tuân thủ một số nguyên tắc:

-Không lắp máy giặt trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, hay bị hắt mưa hay có ánh nắng Mặt trời soi trực tiếp. Vị trí đặt máy không thích hợp sẽ làm giảm tuổi thọ của máy, thậm chí bạn có thể bị điện giật.

-Bạn cũng không nên để máy trong bếp vì các chất dầu mỡ, mặn bám vào vỏ máy sẽ làm gỉ vỏ máy.

-Một số gia đình có thói quen giặt trước bằng tay rồi mới cho vào máy để giặt, khi đó cần chú ý tránh để nước rơi từ quần áo vào mạch điều khiển gây chạm mạch, hư hỏng làm sai lệch chức năng. Khi cho quần áo vào nên dàn đều tránh để lệch một góc.

-Ngoài ra, cũng cần lưu ý lắp đường dây cấp điện, đường cấp nước thải càng gần máy càng tốt. Để đảm bảo an toàn, trước ổ cắm vào máy bạn nên lắp automat loại 2 pha. Mỗi khi giặt hay giặt xong chỉ cần tắt, bật automat vừa tiện lợi vừa an toàn vì người sử dụng không phải cầm vào dây điện cắm. Khi không sử dụng máy, bạn nên rút phích cắm điện, để các vi mạch điều khiển không bị hư hỏng do phải ngâm điện trong thời gian dài.

-Cha mẹ cũng cần lưu ý nhắc trẻ, khi máy đang hoạt động không chơi đùa bên máy, không cho tay vào thùng giặt hoặc thò tay vào đáy máy, các bộ phận khác để tránh những tai nạn không đáng có.

