Cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết'

Thông tin từ công an

Trước thông tin cô gái B.T.K. (SN 2000, quê ở tỉnh An Giang) ''nhảy lầu để thoát khỏi quán karaoke ở Bình Dương'' bị thương nặng, Thượng tá Đàm Bảo Quân (Phó trưởng Công an TP Dĩ An, Bình Dương) trả lời tờ Dân trí, thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc.

Theo vị này, xác minh của công an cho thấy, K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng, rồi thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm. Tới ngày 1/3, K. được chở đến quán karaoke I.D tại phường Dĩ An làm nhân viên, K. mượn của quán 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu.

Sau 2 ngày, cô gái này không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn. Đến sáng 5/3, cô gái trốn từ lối thoát hiểm trên lầu 3 của quán và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống.

Vị trí cô gái bỏ trốn khỏi quán. Ảnh: Người lao động

Cũng theo nguồn trên, Công an TP Dĩ An nêu, cô gái B.T.K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc và không bị đe dọa gì về việc trả tiền. Việc cô gái bị thương là do tự ý bỏ trốn rồi không may ngã xuống đất.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, Công an TP Dĩ An cho hay, về hành vi nói dối và xuyên tạc bản chất vụ việc không đúng sự thật của cô gái này, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cô gái kể lý do nhảy từ trên lầu cao xuống để trốn

Theo tờ Lao động, hiện cô gái này đang nằm viện chờ phẫu thuật cột sống. Song chi phí phẫu thuật lên tới khoảng 100 triệu đồng, cô phải nhờ người giúp.

K. kể với phóng viên Đình Trọng của tờ Lao động, sau thời gian không có việc làm vì dịch bệnh, cô quay lại Củ Chi (TP.HCM) tìm việc mưu sinh. Khi đọc được thông tin quán karaoke tìm nhân viên, nghĩ là chỉ bưng đồ, bấm bài hát cho khách nên cô gọi cho người môi giới tới chở đến Bình Dương.

Theo B.T.K. số tiền trả cho môi giới là người quản lý của quán karaoke tự trả, chứ cô không cầm. Sau 2 ngày làm, cô gái nghe được thông tin sau này sẽ bị bắt đi tiếp khách, ngồi với khách nên sợ hãi, xin nghỉ. Người của quán yêu cầu trả số tiền đã đưa cho môi giới nhưng cô gái không có.

Nguồn trên đăng tải đoạn tin nhắn giữa K. và người của quán, trong đó, một số nội dung người ở quán nhắn, đại ý là: "Để anh kêu ai mua thận em bán nhá"; "Vậy giờ làm hay nghỉ"; "Chắc chưa"; "Từ nay anh không muốn nghe nghỉ nữa nhá"; "Chịu khó làm đi".

Nghe tới chuyện bán thận, cô gái 22 tuổi sợ hãi và tìm cách trốn vào sáng sớm 5/3.

"Em nghĩ là thấp nên đu dây máy lạnh xuống, khi tới nửa rồi mà nhìn xuống cao quá muốn leo lên trở lại nhưng không được. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn", PV Đình Trọng thuật lại lời K. trên tờ Lao động.

Cô gái cũng cho biết mình không bị nhốt, không bị ép tiếp khách, mà bỏ trốn vì "sợ bán thận".

K. bị gãy cột sống sau khi rơi từ trên lầu quán karaoke xuống đất. Ảnh: Tiền phong

Theo báo Người lao động, anh Nguyễn Kim Giàu, trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu ở TP.HCM là người đã được K. gọi điện thoại cầu cứu trước đó. Anh quen biết K. thời điểm cô mắc Covid-19 và nhóm của anh lại chuyên đi cung cấp oxy nên có giúp đỡ.

Anh kể, lúc đầu K. vào cấp cứu ở Bệnh viện Quân đoàn 4, rồi anh xin chuyển cô lên Bệnh viện Quân y 175. Hiện tình trạng của K. rất nặng, phần từ rốn xuống bị liệt hoàn toàn. Theo anh, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nói cần phải mổ gấp, song tỷ lệ thành công chỉ là 50-50.

"Chi phí phẫu thuật khoảng 100 triệu đồng, tôi đã kêu gọi tất cả anh em coi có nhà hảo tâm nào không để giúp bé. Riêng tôi, đã giúp bé gần 10 triệu đồng rồi", anh chia sẻ với nguồn trên.

Trước đó, tờ Tiền phong ghi nhận, Bệnh viện Quân y 4 (Bình Dương) tiếp nhận K. trong tình trạng bị thương nặng. Sau đó K. được chuyển đến một bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Khi ở bệnh viện, cô gái đã kể trước đó có xin việc trên mạng xã hội và bị người ta lừa gạt đến một quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cũng theo nguồn trên, lời kể của cô gái ở bệnh viện cho thấy, ở quán cô bị "bắt tiếp khách", khi muốn nghỉ việc thì "bị chủ quán đề nghị trả 8 triệu đồng tiền họ đã trả cho người giới thiệu". Sau đó cô sợ hãi nhảy từ lầu cao xuống đất thông qua đường cửa sổ.

Anh Nguyễn Thanh Hải (một hiệp sĩ chuyên săn bắt cướp ở Bình Dương) cho Tiền phong biết, anh có nhận cuộc gọi cầu cứu từ phía người thân cô gái này, nhưng trong lúc anh đang tìm cách giúp đỡ thì xảy ra vụ việc.

Quán karaoke ở TP Dĩ An nơi K. làm việc và nhảy xuống để trốn. Ảnh: báo Người lao động

Tác giả: Tú

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc