Câu chuyện được một tài khoản kể lại như thế này trên mạng xã hội: "Bạn em đi xe máy quên xi nhan, thế là bị các anh CSGT thổi vào, thấy ở tỉnh khác tới nên anh CSGT Đà Nẵng bảo: "Lỗi này hát một bài thật hay, rồi nhà anh xem xét".

Xong bạn em đứng giữa đường hát "Tàu anh qua núi", nhún nhảy lên tông xuống giọng các thứ, sau được nhắc nhở rút kinh nghiệm".

Đính kèm bài viết là đoạn clip cùng hình ảnh cô gái đứng bên đường hát bài "tàu anh qua núi".

Cô gái hát giữa đường khi được chiến sĩ CSGT đề nghị.

Theo lời chia sẻ thì cô gái trẻ này chạy xe nhưng quên không xi nhan, vì phát hiện là xe từ tỉnh khác tới nên các chiến sĩ CSGT đã đưa ra cách giải quyết thú vị: Hát một bài thật hay rồi sẽ xem xét.

Với chất giọng mượt mà cùng phong cách thể hiện tự tin, cô gái đã khiến chiến sĩ CSGT cũng phải mềm lòng và cuối cùng không phạt. Cô gái chỉ bị nhắc nhở vì hành vi chạy xe trước đó. Hy vọng đây sẽ là bài học để những lần sau cô gái chú ý, cẩn thận hơn khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường.

Cô gái chạy xe vi phạm, hát giữa đường theo đề nghị của CSGT.

