Clip xúc động: Y bác sĩ ôm nhau bật khóc khi bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Bình Thuận có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 6/4, thông tin với PLO, BS Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BV đa khoa Bình Thuận, cho biết Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo bệnh nhân 36 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Bệnh nhân 61 tuổi này là bệnh nhân cuối cùng trong số 9 bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Bình Thuận. Bệnh nhân số 36 là người giúp việc trong gia đình bệnh nhân 34 và mắc bệnh sau khi có tiếp xúc gần.

Thời điểm được nghe thông báo về kết quả xét nghiệm, không giấu nổi vui mừng, các y bác sĩ BV đa khoa tỉnh Bình Thuận òa khóc. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động này sau đó lan truyền trên MXH khiến nhiều người chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn FB Tin Tức Bình Thuận.

Trong đoạn clip, cảm xúc như vỡ òa khi các y bác sĩ, nhân viên y tế nhận được tin vui. Họ vừa mừng vừa rưng rưng nước mắt ôm lấy nhau như thể chính những người thân yêu nhất của họ vừa khỏi bệnh. Sau gần 1 tháng cách ly, đồng hành và điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, tin vui này đối với họ như một sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi từ những ngày đầu tiên chống dịch.

"Chúc mừng Bình Thuận!"

"Các bác sĩ thật tuyệt vời, mọi người đã vất vả rồi"

"Sự cố gắng không biết mệt mỏi của các anh chị đã đem lại kết quả tốt đẹp. Chúc các bác sỹ thật nhiều sức khỏe!"

Một số bình luận của cư dân mạng.

Ảnh cắt từ clip.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm hai bệnh nhân đã âm tính lần 1 và theo dõi các bệnh nhân này. Như vậy tới hiện tại, tất cả các bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Bình Thuận đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính, ít nhất 1 lần.

Trước đó, đã có 7/9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận được công bố khỏi bệnh và chuyển 6 bệnh nhân đến cơ sở y tế mới để theo dõi, giám sát.

6 bệnh nhân chuyển cơ sở y tế bao gồm: Bệnh nhân 34, 38 (con dâu BN34), 40 (cháu BN34), 41 (chồng BN34), 42 (con trai BN34) và 43 (sui gia BN34, mẹ BN38).

Riêng bệnh nhân 37 là cô TNTT (37 tuổi) ngụ huyện Hàm Thuận Bắc có con trai 13 tuổi cũng bị lây nhiễm và từ ngày 12-3 đã nhập viện cùng mẹ điều trị cho đến nay. Con của bệnh nhân 37 (BN44) cũng đã có kết quả âm tính lần 1.

Tác giả: Cuns

Nguồn tin: toquoc.vn