Người phụ nữ bán gà lớn tiếng đe doạ, văng tục, quyết không đeo khẩu trang

Vụ việc xảy ra tại chợ Diêm, quận Long Biên, TP Hà Nội trong ngày 4/4.

Theo clip được người dân ghi lại, một phụ nữ bán gà trong chợ, tuy nhiên người này không đeo khẩu trang.

Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, thay vì chấp hành, người này lớn tiếng chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục và cho rằng không có quy định nào bắt người dân phải đeo khẩu trang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giải thích, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ này.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông