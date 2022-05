Clip: Xót xa cảnh hai con nhỏ nhìn bố mẹ 'tung cước', đấm rồi tát nhau bùm bụp giữa nhà

Trong cuộc sống vợ chồng, xảy ra mâu thuẫn nhiều khi không thể tránh được, tuy nhiên việc bố mẹ cãi vã, đánh nhau trước mặt con cái sẽ để lại những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cặp vợ chồng lao vào đánh nhau tới tấp trước sự chứng kiến của 2 con nhỏ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Clip: Xót xa cảnh hai con nhỏ nhìn bố mẹ "tung cước", đấm, tát nhau bùm bụp giữa nhà. (Nguồn @duyen_duong123)

Cụ thể sự việc diễn ra vào khoảng 18h ngày 30/4 vừa qua và được camera ghi lại, khung cảnh được cho là trong một tiệm làm móng và chăm sóc da. Thời điểm này, trong phòng có một đôi vợ chồng và hai con trai nhỏ. Một bé đang ngồi trên bàn bên cạnh người mẹ. Một bé đang được ông bố bế.

Tuy nhiên, không hiểu hai vợ chồng mâu thuẫn chuyện gì đã xảy ra cãi vã. Người chồng đùng đùng tức giận thả con trai xuống đất, sấn sổ áp sát vào vợ gây sự. Ngay lúc đó, anh ta thẳng tay tát vào mặt vợ, rồi đấm liên tiếp.

Cô vợ cũng không vừa, lập tức đứng dậy chống trả. Cô này vung tay đánh chồng để "phản đòn", "tung cước" đá vào người anh ta. Hai bên cứ thế giằng co, đánh đấm nhau trước sự chứng kiến của hai đứa con nhỏ.





Sau một hồi vật lộn, ông chồng quật vợ ngã xuống đất, rồi dùng sức ghì chặt để trấn áp cô. Biểu cảm hai người vẫn bừng bừng tức giận, không ai chịu nhường ai.

Đoạn clip kết thúc mà chưa rõ diễn biến tiếp theo ra sao cũng như nguyên nhân của vụ ẩu đả giữa cặp vợ chồng. Song sự việc trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Phần lớn mọi người đều không đồng tình với cách hành xử cũng như hành động bạo lực của đôi vợ chồng trước mặt trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, dân tình bày tỏ niềm xót xa khi hai đứa trẻ thơ phải chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn