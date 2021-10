Clip: Xe ô tô bất ngờ lao thẳng vào quán ăn, thực khách hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h18 ngày 24/10, được camera an ninh của quán ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, chiếc xe ô tô đang di chuyện chậm tới trước quán ăn thì bất ngờ tăng ga và lao thẳng vào bên trong, xô đổ nhiều bàn ghế. Thời điểm này, có khoảng 7 vị khách đang ngồi ăn.

Trước cảnh tượng này, các thực khách không khỏi hoảng loạn và vội vàng rời khỏi chỗ, cố tránh xe ô tô đang lao đến.

Khoảnh khắc xe ô tô lao thẳng vào quán ăn khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sự việc trên đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo dõi đoạn clip, dân tình đoán rằng nguyên nhân có thể do tài xế ô tô bị nhầm giữa chân ga và chân phanh.

"Nhìn thôi mà cũng thấy hoảng quá, chắc khách khứa ngồi đó cũng sợ hết hồn vía";

"Ngồi ăn cũng không yên nữa, nơm nớp lo sợ. Mong là mọi người ngồi đó không sao";

"Mình nghĩ tài xế chắc lộn chân ga với chân phanh, nên mới đang chầm chậm đi tự dưng chồm về phía trước như thế, mong khách tránh kịp".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn