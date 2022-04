Clip xe cứu thương lao sập nhà dân, một người gục tại chỗ, hiện trường tan hoang

Một đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở Rạch Bắp (Bến Cát, Bình Dương) gây chú ý trên các diễn đàn. Theo đó, chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 61B - 019.45 đã xảy ra va chạm với người đàn ông đang điều khiển chiếc xe máy.

Sau giây phút trên, chiếc xe cứu thương tiếp tục lao thẳng vào nhà dân gần đó, húc đổ bàn ghế, vật dụng xung quanh. Hiện trường xung quanh tan hoang, đổ nát, chiếc xe máy nằm chỏng trơ ở đường. Nạn nhân điều khiển phương tiện bất động tại chỗ.

Hiện nguyên nhân, thiệt hại sau vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Clip xe cứu thương lao sập nhà dân sau phút va chạm xe máy, hiện trường tan hoang

Hiện trường vụ tai nạn

Xe cứu thương va chạm xe máy

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc