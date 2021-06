Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được trích xuất từ camera giám sát, được quay tại thành phố Chuxiong, tỉnh Vân Nam vào ngày 10/6, cho thấy một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng lao vào một chiếc ô tô đang đậu và đẩy nó rơi xuống bệ cao 6m.

Sau khi cảnh sát đến, họ đã giải cứu người lái xe. Do thắt dây an toàn nên cô không bị thương nặng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phong Lôi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn