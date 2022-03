Clip: Vượt đèn đỏ, nam thanh niên khiến bạn gái đập đầu vào xe ben

Your browser does not support the video tag.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cố tình vượt đèn đỏ khiến người ngồi sau đập mặt vào đuôi xe ben, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Theo hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái ngồi phía sau, đang lưu thông với tốc độ cao trên đường. Điều đáng nói là cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đi tới ngã tư, nam thanh niên đã cố tình vượt đèn đỏ. Hậu quả, bạn nữ ngồi phía sau xe đã đập đầu vào đuôi xe ben, ngã xuống đường và bất tỉnh tại chỗ. Nam thanh niên cầm lái may mắn né được. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện chưa rõ địa cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của nam thanh niên.

