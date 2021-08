Clip: Thanh niên thẳng tay đấm công an vì xin qua chốt kiểm dịch không được

Sự việc nhắc tới xảy ra vào khoảng 18h30' chiều ngày 26/8 vừa qua tại chốt kiểm dịch số 2 thôn Giao Tất A (Gia Lâm, Hà Nội). Thời điểm đó, thanh niên có tên Phạm Thanh Tùng (SN 1994) không đeo khẩu trang, đi bộ một mình từ thôn Giao Tất A đến chốt kiểm dịch và xin đi qua.

Tuy nhiên vì Tùng không đeo khẩu trang và ra đường không lý do chính đáng nên tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt đã không đồng ý và yêu cầu cậu quay trở về nhà. Thế nhưng, thay vì chấp hành thì Tùng vẫn cố tình qua chốt và có những hành vi, lời nói không đúng mực với các cán bộ.

Hơn nữa, Tùng còn vung tay đấm đồng chí công an đang ghi hình lại sự việc.

Đối tượng vung tay đấm công an ở chốt kiểm dịch

Đến ngày hôm qua (28/8), thông tin từ Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1994, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

