Clip thanh niên dính đòn thù, ném đá khiến 2 người gục ngã

Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 11.9 trên đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo nhân chứng, nhóm nam thanh niên đi cùng trên một chiếc taxi dừng trước số nhà 32 đường Hà Huy Tập. Sau khi xuống taxi trong tình trạng không còn tỉnh táo, nhóm này xảy ra xích mích và đánh nhau.

Theo nội dung clip, nam thanh niên mặc áo đen đè lên người anh chàng mặc áo xám đang nằm phơi bụng trên đường, sau đó đá liên tiếp hai phát vào mặt đối phương.

Nổi nóng khi dính đòn thù, anh chàng mặc áo xám đứng dậy, chạy tới nhặt cục đá và ném vào đầu nam thanh niên mặc áo đen ở cự ly gần. Hòn đá văng trúng đầu nam thanh niên mặc áo xanh đứng gần đó.

Ảnh trích từ clip nam thanh niên ném đá trả thù sau khi bị đá liên tiếp hai cái vào mặt

Cả hai người bị cục đá trúng đầu đều gục ngã xuống vỉa hè, trong đó có một nam thanh niên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo từ người dân, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Clip này đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

