Clip: Thần chết ngủ quên, người đàn ông thoát nạn dưới bánh xe khách

Sự việc xảy ra vào ngày 10/8, tại quận Cuddalore, tỉnh Tamilnadu, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông vừa cầm điện thoại vừa điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Do không chú ý quan sát nên người này đã va phải một chiếc xe máy chạy cùng chiều.

Cú va chạm xảy ra khiến cả hai ngã xuống đường. Cùng lúc này, một chiếc xe khách đi tới. Ngay lập tức người đàn ông xoay người ra phía ngoài và thoát chết chỉ trong tích tắc.

Tuy nhiên, chiếc xe máy đã bị xe khách cán nát. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích hành động dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông của người đàn ông.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn