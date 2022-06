CLIP: Tài xế xe ôtô chỉ vào mặt “thách thức” CSGT

Chiều 26-6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có những lời nói "thách thức" lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sau khi điều khiển xe ôtô va chạm với một xe gắn máy rồi tông vào một gốc cây ven đường.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình trước những hành động và lời nói của tài xế ôtô màu trắng.

Người đàn ông điều khiển xe ôtô màu trắng có những hành động chống đối lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 26-6, tại ngã 4 đường Trương Văn Lĩnh và Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An. Thời điểm trên, xe ôtô màu trắng rẽ trái từ đường Trương Văn Lĩnh vào đường Phạm Đình Toái thì va chạm với người phụ nữ đi xe máy ngược chiều khiến người này bị thương nhẹ.

Sau đó, xe ôtô tông vào gốc cây lớn ven đường mới dừng lại.

Clip tài xế thách thức lực lượng cảnh sát - Nguồn: Mạng xã hội

Nhận được thông tin, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP Vinh) có mặt tại hiện trường, yêu cầu tài xế ôtô xuống xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, tài xế ôtô không chấp hành. Thậm chí, tài xế còn buông lời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát trật tự đã khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an TP Vinh để xử lý.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động