Clip: Sàm sỡ cô gái trên đường, nam thanh niên bị nạn nhân truy đuổi và cái kết nhớ đời

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh lời qua tiếng lại giữa một nam thanh niên và 2 cô gái trên đường Lê Lợi, TP. Hải Phòng.

Thông tin từ người chia sẻ đoạn clip, nam thanh niên chạy xe máy đã có hành động sàm sỡ 2 bạn nữ trên đường rồi bỏ chạy. 2 cô gái liền tăng ga truy đuổi khiến thanh niên trên ngã xuống đường.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, hai cô gái tỏ thái độ bức xúc, "tố" nam thanh niên sàm sỡ mình. Trong khi đó, đối phương quỳ gối trên vỉa hè, liên tục phân trần. Tuy vậy, nam thanh niên sau đó vẫn bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng đều bày tỏ thái độ ngán ngẩm xen lẫn bức xúc trước hành động xấu xí của nam thanh niên. Bên cạnh đó, dân tình cũng dành lời khen ngợi cho 2 cô gái dũng cảm, phản ứng quyết liệt trước đối tượng sàm sỡ.

"Chả hiểu kiểu gì, yên lành không muốn lại đi gây sự với người ta. Giờ làm căng lên thì lại xin xin xỏ xỏ. Quá chán nam thanh niên!";

"2 chị này cũng liều quá! Đuổi theo để quyết làm cho ra nhẽ luôn! Thôi thì sau vụ này cậu kia rút ra bài học là vừa".

