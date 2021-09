Clip: Rùng mình cảnh chồng cũ lao vào chém vợ hàng chục nhát rồi thản nhiên bỏ đi

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip người chồng chém vợ nhiều nhát tại Đắk Lắk gây xôn xao dư luận. Trong đoạn clip dài 17 giây từ camera, người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm, tay lăm lăm cầm con dao và xông thẳng vào nhà.

Không để nạn nhân kịp nói gì, anh liên tục dùng dao chém tới tấp vào người phụ nữ. Khi thấy chị bất tỉnh, anh mới cầm hung khí, lao ra xe phóng vụt đi.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người chồng máu lạnh dùng dao chém hàng chục nhát vào vợ tại Đắk Lắc, nghi do ghen tuông tình cảm

Được biết, chiều 8/9, công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Theo đó, chiều 7/9, anh Trương Thái Trung (SN 1981) đến nhà chị Trần Thị Dung (SN 1983, trú thôn Tân Lập, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) - là vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện thì xảy ra cãi vã, Trung đã chém vào người chị Dung khiến nạn nhân ngất xỉu và được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông tình cảm nên Trung đã ra tay đánh và chém người vợ cũ. Được biết, Trung và vợ cũ có 2 người con chung.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc