Clip phụ xe buýt bị đối tượng cầm bình cứu hỏa phang tới tấp, ẩu đả giữa phố Hà Nội

Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn chiến trên phố Hà Nội ngày 12/12 được chú ý trên mạng xã hội. Nhóm 4 người đàn ông trong đó có phụ xe buýt và shipper lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa đường.

Phụ xe buýt và nhân viên giao hàng ẩu đả trên phố Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Thậm chí, phụ xe buýt còn bị lột áo, bị hân viên mặc đồng phục giao hàng của hãng cầm bình cứu hỏa, phang tới tấp vào người một cách dã man. Rất đông người dân chứng kiến ở hiện trường đã can ngăn nhóm người đàn ông.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ ẩu đả song rất nhiều người bày tỏ sự không đồng tình với cách xử lý bạo lực này.

Your browser does not support the video tag.

Phụ xe buýt bị đối tượng cầm bình cứu hỏa phang tới tấp, clip ẩu đả ngay giữa phố Hà Nội

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc