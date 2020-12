CLIP: Nổ súng loạn xạ ở Mỹ Tho trong đêm, 1 người nguy kịch

Toàn bộ hẻm Lê Lâm bị phong tỏa để điều tra vụ nổ súng loạn xạ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân trong hẻm Lê Lâm nghe tiếng la hét, sau đó rất nhiều tiếng súng nổ liên tiếp trước một căn nhà. Lo sợ, người dân ở đây đều đóng kín cửa.

Đến khi không còn tiếng súng nổ thì người ân phát hiện một người đàn ông bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Theo người dân địa phương, người đàn ông này chuyên cho vay tiền.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ nổ súng loạn xạ

Tại hiện trường, có rất nhiều vỏ đạn của nhiều loại súng. Ngoài ra, còn có một vật giống quả nổ nghiệp vụ nên lực lương quân đội cũng đã cử người đến hiện trường tìm hiểu.

Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động