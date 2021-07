Clip: Người đàn ông đấm thẳng mặt cán bộ ở chốt kiểm dịch khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Đoạn clip được cho là quay tại ở Thạch Thất (Hà Nội). Trong clip, người đàn ông mặc áo đỏ đi xe đạp đang bị các cán bộ ở chốt kiểm dịch chặn lại và không cho qua. Thay vì chấp hành, thì người đàn ông lại tỏ ra rất hung hăng và có những lời lẽ phản cảm.

Trong quá trình làm việc, công an viên liên tục nhắc người đàn ông kéo khẩu trang lên. Tuy nhiên người đàn ông vẫn liên tục chửi bới rồi vung tay đấm thẳng mặt công an viên khiến những người chứng kiến bất ngờ.

Dù không rõ diễn biến cụ thể của câu chuyện, nhưng hành xử có phần côn đồ của người đàn ông đang vấp phải rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

