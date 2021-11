Clip: Nam sinh lớp 10 ngồi lan can 'nghịch' điện thoại, rơi xuống đất tử vong

Ngày hôm qua (7/11), một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trường THPT Quỳnh Côi (thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình). Theo thông tin trên camera an ninh thì vào khoảng 7h37' sáng ngày 7/11, nam sinh có tên N.Q.S (học sinh lớp 10A1, trường THPT Quỳnh Côi) ngồi chơi một mình trên lan can inox tầng 3.

Trong quá trình này, em có sử dụng điện thoại và không may ngã lộn ra phía sau, rơi xuống đất. Ngay khi rơi xuống đất từ tầng 3, em S. bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng nên S. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Một phần diễn biến của sự việc đã được camera an ninh trong trường ghi lại và sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip khiến người xem vô cùng xót xa.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khoảnh khắc nam sinh ngồi trên lan can, rơi xuống đất tử vong

