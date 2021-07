Clip: Lốp ô tô phát nổ kinh hoàng khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, sau khi sửa xong lốp xe, một vài người đang đứng chờ để chiếc lốp được bơm lên. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, chiếc lốp bất ngờ phát nổ khiến một người thợ bị hất văng ra xa. Theo người đăng tải clip, nạn nhân đã thiệt mạng.

Trên thế giới, đã có không ít tai nạn tương tự xảy ra, khiến nạn nhân bị thương hay thậm chí tử vong. Nguyên nhân gây nổ lốp khi đang ở trạng thái tĩnh có thể do bơm quá căng hoặc lốp mòn.

Lượng không khí chứa trong lốp xe như một máy nén, vì thế khi nổ bị bung ra, sức công phá của nó giống như một quả bom. Trong quá trình sửa chữa, khi bơm lốp không nên đứng gần, đề phòng nổ. Với tài xế, luôn kiểm tra tình trạng lốp định kỳ để đảm bảo lốp xe luôn trong trạng thái an toàn.

