Clip: Kinh hoàng cảnh xe tải lùi tốc độ cao, cuốn 2 mẹ con vào gầm

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Tyumen, Nga và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người phu nữ đẩy theo chiếc xe nôi đang đi bộ trên đường thì một chiếc xe tải lùi nhanh về phía cô. Có lẽ do nạn nhân rơi vào điểm mù nên tài xế đã không phát hiện ra phía sau có người.

Kết quả, chiếc xe tải đã húc ngã người phụ nữ. Cú va chạm xảy ra khiến người này cùng chiếc xe nôi bị cuốn vào gầm. Chứng kiến sự việc, một người đi bộ tỏ ra hoảng hốt, lập tức ra hiệu cho tài xế dừng xe lại.

May mắn là cả hai mẹ con chỉ bị xây sát nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn