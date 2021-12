Clip: Kinh hãi khoảnh khắc 4 đứa trẻ trèo ra mái nhà 28 tầng chơi

Vào ngày 4/12, 4 đứa trẻ sống trong một khu chung cư ở huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã trèo ra mái tòa nhà 28 tầng chơi. May thay, chủ tòa nhà đã phát hiện ra, quay lại video và gửi vào trong nhóm của tòa nhà.

Đoạn clip ngắn cho thấy, 4 bé trai đang leo trèo bên ngoài mái nhà và chơi đùa vô cùng vui vẻ mà không biết rằng hành động này nguy hiểm như thế nào. Bởi lẽ, các bé có thể ngã xuống từ mái nhà bất cứ lúc nào.

Sau đó, bảo vệ của tiểu khu đã chạy đến hiện trường, lớn tiếng ngăn cản và ôm các bé xuống. Cuối cùng, cả 4 đứa trẻ đều về nhà an toàn.

Những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trên mái nhà tầng 28.

Đoạn clip đã thu hút tới 1,5 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải. Đa số mọi người đều thất kinh hồn vía khi xem đoạn clip này, trong khi đó số khác nhắc nhở các bậc phụ huynh nên chú ý, quan tâm tới con trẻ hơn, đề phòng những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

Một số người bình luận:

“Đúng là thật may khi chủ toà nhà đã phát hiện. Nếu không ai thấy thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào”,

“Coi video thôi mà chân tôi đã nhũn ra hết rồi, mặc dù không thấy cảnh tòa cao tầng”,

“Thực sự là mong các bậc làm cha mẹ hãy cẩn trọng một chút trong việc bảo vệ con mình, đừng lơ là một chút nào cả”.

